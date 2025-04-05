Дожди с грозами и ветер до 20 м/с прогнозируют 6 апреля в Краснодарском крае

В воскресенье на Кубани будет пасмурно, пройдут осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

По данным синоптиков, местами в крае ожидается кратковременный дождь, гроза. В горах пройдет мокрый снег. Днем и вечером местами возможна гроза.

В целом по краю температура воздуха ночью опустится до 5…10 °С, днем будет 12…17 °С. В горах ночью возможна минусовая температура +4…-1 °С , днем ожидается не выше 1…6 °С. На Азовском побережье местами до 10…15 °С.

Ветер будет дуть южного и юго-западного направления со скоростью 4-9 м/с ночью и 6-11 м/с днем. Местам порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На Черноморском побережье в воскресенье небо будет затянуто облаками, местами пройдет кратковременный дождь. Порывы южного ветра будут достигать 12-14 м/с ночью. Утром и днем местами ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6…11 °С, днем термометры покажут 10…15 °С.

В Краснодаре в воскресенье днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов прогнозируется туман. Ветер южный, юго-западный с порывами днем до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 7…9 °С, днем воздух прогреется до 15…17 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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