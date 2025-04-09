Жителей Сочи предупредили о сильных снегопадах в горах 9 и 10 апреля

В Сочи объявлено штормовое предупреждение об очень сильном снеге в средних и высоких горах.

По прогнозам синоптиков, с утра и в течение суток 9 апреля, а также 10 апреля в средних и высоких горах Сочи пройдут сильные снегопады. Сообщается, что количество осадков достигнет 20—25 мм, это очень сильный снег и считается опасным явлением.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует предпринят необходимые меры предосторожности.

В случае ЧС нужно звонить по номерам 112, 01, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заморозки до -4°С ожидаются в Краснодарском крае с 9 по 11 апреля.

Снег и сильные дожди 8 апреля зафиксировали в нескольких районах Кубани. О снеге сообщали жители станицы Смоленской, Горячего Ключа, Белореченска, Кавказского, Тбилисского, Апшеронского, Мостовского, Отрадненского районов. Также снег прошел в горном кластере Сочи. Утром 9 апреля несколько муниципалитетов края также засыпало снегом. В частности о весеннем снегопаде сообщали жители Апшеронского, Белореченского, Курганинского и Лабинского районов. Также засыпало Армавир и трассы в сторону Туапсе и Краснодара.

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