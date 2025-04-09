Города и районы Краснодарского края 9 апреля засыпало снегом

Апрель продолжает удивлять жителей Кубани погодой. Так, 9 апреля в разных уголках региона вдруг выпал снег.

Кадрами в соцсетях делятся жители Апшеронского, Белореченского, Курганинского и Лабинского районов. Также засыпало Армавир и трассы в сторону Туапсе и Краснодара.

Водителям, которые уже сменили на своих автомобилях резину с зимней на летнюю, рекомендуют воздержаться от поездок или пересесть на общественный транспорт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди с мокрым снегом и до -4 °С ночью ожидаются на Кубани 9 апреля. По данным синоптиков, в этот день в краевой столице температура воздуха ночью составит 0…+2 °С, днем — +6…8 °С, а в целом в регионе местами пройдут дожди с мокрым снегом, в горах ночью и утром — возможен снегопад. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Средняя температура воздуха по краю ночью составит 0…+5 °С, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-2 °С, в юго-восточных предгорных районах -1…-4 °С. Днем воздух прогреется до +3…8 °С.

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