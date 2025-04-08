В Краснодарском крае 8 апреля неожиданно выпал снег

О снеге и сильном дожде днем во вторник сообщали жители станицы Смоленской, Горячего Ключа, Белореченска, Кавказского, Тбилисского, Апшеронского, Мостовского, Отрадненского районов. Также снег прошел в горном кластере Сочи.

Видеозаписями, запечатлевшими редкое для апреля явление, жители Кубани делились в социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха на Кубани днем 8 апреля составит 5…+10°, в течение дня местами понижение до +1…+6°. В горах днем от +4 до -1°. Ожидаются дожди, в отдельных районах с мокрым снегом, в горах — снег, местами сильные осадки.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха днём +8…+13°. В краевой столице днем+7…+9° без существенных осадков. Ветер западной четверти 5–10 м/с.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заморозки до -4°С ожидаются в Краснодарском крае. По прогнозам синоптиков, заморозки в Краснодарском крае ожидаются ночью и утром с 9 по 11 апреля.

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