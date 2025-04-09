Сход лавин ожидается в горах Сочи до 11 апреля

Штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края объявило МЧС России по Краснодарскому краю 9 апреля.

Ожидается, что с 18:00 9 апреля до 18:00 11 апреля в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м будет лавиноопасно. Спасатели просят соблюдать меры безопасности и рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад.

Находясь в горах следует учитывать изменения погоды и избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30°. На склонах крутизной более 45° лавины сходят почти при каждом снегопаде. При сходе лавины надо отбежать в сторону и спрятаться за большой камень, скалу или дерево.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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