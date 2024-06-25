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Домашний том ям не хуже, чем в ресторане

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/domashnij-tom-yam-ne-huzhe-chem-v-restorane
Домашний том ям не хуже, чем в ресторане
Домашний том ям не хуже, чем в ресторане

Одно из главных блюд в Таиланде и Лаосе, острый суп том ям, сегодня почти перестал считаться экзотикой. Спасибо всевозможным азиатским ресторанчикам! А можно ли приготовить том ям дома?

Когда в ресторане вам приносят миску с ароматным бульоном, в котором плавают морепродукты, может показаться, что такое в домашних условиях не приготовить. Но на самом деле все проще, чем кажется.

Во-первых, в продаже давно появились готовые наборы для супа том ям. В упаковке уже собрано все необходимое, можно просто добавить нужное количество жидкости и вскипятить, ну и рис отдельно отварить. Получится вполне съедобно, разнообразить привычное меню и удивить семью хватит. Но можно и немножко постараться и собрать Тот Самый Суп полностью самостоятельно.

Правда, сначала придется потратить время на обход супермаркетов или магазинов с азиатскими товарами, ведь далеко не все ингредиенты есть у вас дома. Но оно того стоит.

Ингредиенты для супа том ям с креветками

  • 750 г королевских креветок;
  • 250 мл жирного кокосового молока;
  • 1,5 л куриного бульона. Можно взять просто воду, но на бульоне получится вкуснее;
  • 300 г грибов. Можно и шампиньонов;
  • 10 шт. помидорок черри;
  • 2 столовые ложки пасты чили. А если любите поострее, можно и 3 столовых ложки;
  • 2 стебля лемонграсса. Автор этого текста лемонграсс не любит, потому, если готовит только для себя, не тратит время на поиски, все равно вкусно. Можете сделать так же;
  • кусочек корня имбиря. Да, в классическом рецепте нужен корень галангала, но имбирь найти проще, а вкус у них похож. Эту пряность автор, кстати, тоже не любит, но если из рецепта все выбросить, проще просто борщ сварить. Берите имбирь или галангал, если найдете.
  • 2 свежих и злых перчика чили;
  • 3 столовых ложки рыбного соуса;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 3 столовых ложки сока лайма;
  • пучок кинзы и небольшой кусочек сливочного масла.

Как готовить том ям с креветками

Сначала нужно почистить креветки. Отрывайте им головы, снимайте панцири, вынимайте полоски пищевода вдоль хребта, но оставьте кончики хвоста. Головы и панцири все рецепты советуют сохранить.

В кастрюлю положите масло и поставьте на средний огонь. В масле обжарьте головы и панцири. Потом вытащите креветочные запчасти и залейте в кастрюлю бульон. Если купили лемонграсс, придавите его и нарежете. В бульон его. Галангал или имбирь добавляется в этот же момент. Все это будет томиться в бульоне 20 минут. Следите, чтобы не булькало!

Черри режем пополам, грибы нарезаем удобными для поедания кусочками. Свежий чили можно нарезать или растереть в ступке. После процедите бульон, добавьте в него чили и прибавьте огонь.

Теперь можно бросить в суп грибы, пасту чили, добавить рыбный соус, сахар и помидоры. Когда все будет готово закипеть, заливайте кокосовое молоко. Пусть закипит. Пришло время очищенных креветок. Варить их нужно не больше минуты. Готово. Огонь выключаем, добавляем мелко нарубленную кинзу и вливаем сок лайма.

Не забудьте отварить рис и подать его в отдельной мисочке. Для чего рис? Во-первых, вместо хлеба, а во-вторых, с ним суп будет не такой острый.

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Автор: Ева Шварц

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