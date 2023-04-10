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Доктор Мясников назвал 10 признаков болезни Паркинсона

Ссылка https://kuban24.tv/item/doktor-myasnikov-nazval-10-priznakov-bolezni-parkinsona
Доктор Мясников назвал 10 признаков болезни Паркинсона
Фото pexels.com

Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное заболевание головного мозга, которое сопровождается замедленностью движений, тремором, ригидностью, потерей равновесия и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности.

Чаще всего эта болезнь характерна для людей старшей возрастной группы. Помимо двигательных нарушений у страдающих болезнью Паркинсона часто развивается деменция. Заболевание вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов. Причины до сих пор не ясны, но почти 0,5% населения старше 40 лет имеют болезнь Паркинсона.

На какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы диагностировать болезнь Паркинсона, рассказал доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Фото krymsk-crb.ru

Симптомы

  • Дрожание рук;
  • Ставший мелким почерк;
  • Потеря запахов;
  • Ухудшение памяти;
  • Ослабший голос;
  • Скованность в плечах;
  • Затрудненное сглатывание;
  • При ходьбе человек больше не размахивает руками;
  • Замедленные движения, сниженная мимика;
  • Частые позывы к мочеиспусканию, без чувства облегчения после него.

Доктор Мясников отметил, что эта болезнь не лечится, но лекарства для снятия симптомов есть. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Факторы риска

  • Генетика;
  • Возраст;
  • Диабет;
  • Избыточное потребление железа;
  • Воздействие неблагополучной экологии;
  • Недостаток витамина D;
  • Избыточный вес;
  • Травма головы.

Среди защитных факторов Мясников назвал курение (курящие в 2 раза реже страдают болезнью Паркинсона. Однако это не значит, что нужно курить, так как это автоматически внесет вас в группу риска по раку легких), физические нагрузки, статины (группа лекарственных веществ, которые подавляют фермент печени, вырабатывающий холестерин), кофе и нестероидные противовоспалительные препараты.

 

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Автор:

Ирина Филатова

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