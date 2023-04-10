Доктор Мясников назвал 10 признаков болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное заболевание головного мозга, которое сопровождается замедленностью движений, тремором, ригидностью, потерей равновесия и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности.
Чаще всего эта болезнь характерна для людей старшей возрастной группы. Помимо двигательных нарушений у страдающих болезнью Паркинсона часто развивается деменция. Заболевание вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов. Причины до сих пор не ясны, но почти 0,5% населения старше 40 лет имеют болезнь Паркинсона.
На какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы диагностировать болезнь Паркинсона, рассказал доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале.
Симптомы
- Дрожание рук;
- Ставший мелким почерк;
- Потеря запахов;
- Ухудшение памяти;
- Ослабший голос;
- Скованность в плечах;
- Затрудненное сглатывание;
- При ходьбе человек больше не размахивает руками;
- Замедленные движения, сниженная мимика;
- Частые позывы к мочеиспусканию, без чувства облегчения после него.
Доктор Мясников отметил, что эта болезнь не лечится, но лекарства для снятия симптомов есть. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу.
Факторы риска
- Генетика;
- Возраст;
- Диабет;
- Избыточное потребление железа;
- Воздействие неблагополучной экологии;
- Недостаток витамина D;
- Избыточный вес;
- Травма головы.
Среди защитных факторов Мясников назвал курение (курящие в 2 раза реже страдают болезнью Паркинсона. Однако это не значит, что нужно курить, так как это автоматически внесет вас в группу риска по раку легких), физические нагрузки, статины (группа лекарственных веществ, которые подавляют фермент печени, вырабатывающий холестерин), кофе и нестероидные противовоспалительные препараты.
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