Доктор Мясников назвал 10 признаков болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное заболевание головного мозга, которое сопровождается замедленностью движений, тремором, ригидностью, потерей равновесия и другими осложнениями, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушения сна, боли и расстройства чувствительности.

Чаще всего эта болезнь характерна для людей старшей возрастной группы. Помимо двигательных нарушений у страдающих болезнью Паркинсона часто развивается деменция. Заболевание вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов. Причины до сих пор не ясны, но почти 0,5% населения старше 40 лет имеют болезнь Паркинсона.

На какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы диагностировать болезнь Паркинсона, рассказал доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Симптомы

Дрожание рук;

Ставший мелким почерк;

Потеря запахов;

Ухудшение памяти;

Ослабший голос;

Скованность в плечах;

Затрудненное сглатывание;

При ходьбе человек больше не размахивает руками;

Замедленные движения, сниженная мимика;

Частые позывы к мочеиспусканию, без чувства облегчения после него.

Доктор Мясников отметил, что эта болезнь не лечится, но лекарства для снятия симптомов есть. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Факторы риска

Генетика;

Возраст;

Диабет;

Избыточное потребление железа;

Воздействие неблагополучной экологии;

Недостаток витамина D;

Избыточный вес;

Травма головы.

Среди защитных факторов Мясников назвал курение (курящие в 2 раза реже страдают болезнью Паркинсона. Однако это не значит, что нужно курить, так как это автоматически внесет вас в группу риска по раку легких), физические нагрузки, статины (группа лекарственных веществ, которые подавляют фермент печени, вырабатывающий холестерин), кофе и нестероидные противовоспалительные препараты.

Читайте также: как стресс влияет на пищеварение и наоборот.