До 7 увеличилось число жертв атаки ВСУ на Белгород
Об этом вечером 15 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К сожалению, количество погибших увеличилось до семи человек. Установлена личность еще одной погибшей женщины, ею оказалась 80-летняя Людмила Александровна», — написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона также сообщил о том, что в больницу самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая женщина. Таким образом, число пострадавших увеличилось до 18. Четверых пострадавших, в том числе двоих детей, медики отпустили домой на амбулаторное лечение.
Двоих детей и двоих взрослых переведут в больницы Москвы. Это восьмилетний мальчик перелом с переломом бедра и осколочными ранениями лица и семилетняя девочка с проникающим ранением брюшной полости и осколочным ранением бедра. У обоих взрослых — травмы конечностей. Пострадавших вечером отправят поездом в сопровождении медиков и родственников. Остальные раненые остаются в больницах Белгорода.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские военные обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» днем 15 февраля. В результате артиллерийского обстрела погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще 17 человек пострадали. После артобстрела в Белгороде выявили разрушения в пяти многоэтажках, семи частных домах. Повреждения получили промышленное предприятие, магазин и пять автомобилей.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибших при обстреле Белгорода, назвав удар по мирным жителям подлым и циничным.