Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось до шести

Украинские военные обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» днем 15 февраля.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил, что в результате артиллерийского обстрела погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще 17 человек пострадали, среди них четверо несовершеннолетних, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы.

После артобстрела ВСУ в Белгороде выявили разрушения в пяти многоэтажках, семи частных домах. Также повреждения получили промышленное предприятие, магазин и пять автомобилей. На месте работают оперативные службы, выполняя подомовой обход территорий.

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