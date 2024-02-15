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Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось до шести

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-posle-obstrela-belgoroda-uvelichilos-do-shesti
Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось до шести
Фото Правительства Белгородской области

Украинские военные обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» днем 15 февраля.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил, что в результате артиллерийского обстрела погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще 17 человек пострадали, среди них четверо несовершеннолетних, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы.

После артобстрела ВСУ в Белгороде выявили разрушения в пяти многоэтажках, семи частных домах. Также повреждения получили промышленное предприятие, магазин и пять автомобилей. На месте работают оперативные службы, выполняя подомовой обход территорий.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибших при обстреле Белгорода, назвав удар по мирным жителям подлым и циничным.

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