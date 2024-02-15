Кондратьев выразил соболезнования родным погибших при обстреле Белгорода

Украинские военные обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» днем 15 февраля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по жилым районам, где находились только мирные граждане. От обстрела разрушения получили социальные объекты, жилые дома и торговый центр.

В результате удара по Белгороду есть погибшие и пострадавшие среди местных жителей, в том числе дети.

«От имени жителей Краснодарского края и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава Кубани назвал удар по мирным жителям Белгорода подлым и циничным.

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