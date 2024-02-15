Пять человек погибли в результате артобстрела ВСУ по Белгороду

Украинские военные обстреляли Белгород из реактивных систем залпового огня днем 15 февраля. Над регионом сработала система ПВО.

«По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, ещё 18 человек получили ранения, 5 из которых дети», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы.

После артобстрела ВСУ в Белгороде выявили разрушения в пяти многоэтажках, семи частных домах. Также повреждения получили промышленное предприятие, магазин и пять автомобилей.

На месте работают оперативные службы, выполняя подомовой обход территорий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для атаки на российский город ВСУ использовали реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов.