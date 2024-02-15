Белгород снова попал под артиллерийский обстрел ВСУ, есть погибшие

Украинские военные обстреляли жилые кварталы Белгорода днем 15 февраля около 12:30.

Для атаки на российский город ВСУ использовали реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».

«Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью», — сообщает Минобороны России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram, что в регионе запустили сирену ракетной опасности. Он призвал местных жителей не выходить из домов и не подходить к окнам. Глава региона рекомендовал на время укрыться в помещениях без окон: туалетах, ванных, кладовых и коридорах.

По данным СМИ, в результате артиллерийского обстрела по Белгороду есть погибшие среди мирных жителей, в том числе дети.

Читайте также: днем 30 декабря Белгород попал под обстрел со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, по Белгороду били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами Vampire чешского производства. В результате артобстрела погибли более 20 человек.