До 160 кв. метров сократилась площадь пожара на полигоне в Новороссийске

Ликвидация возгорания на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе продолжается уже 19 дней.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России, по данным на 19 декабря, площадь тления на мусорном полигоне составляет 160 кв. м.

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков сообщил, что в ликвидации возгорания задействованы 11 единиц техники. Специалисты продолжают предпринимать меры для предотвращения распространения и ликвидации возгорания.

«Продолжаются работы по проливу водой отдельных очагов возгорания и отсыпке грунтом тела полигона», — написал Гавриковв Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе поступило в экстренные службы 1 декабря. В тот день площадь пожара составила около 350 кв. м. Прокуратура Новороссийска организовала проверку. Роспотребнадзор выявил превышения ПДК по взвешенным веществам и оксиду углерода. Мэр Новороссийска поручил проверить деятельность владельцев полигона на Щелбе

