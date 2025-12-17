Мэр Новороссийска поручил проверить деятельность владельцев полигона на Щелбе

Мусорный полигон «Терра-Н» на горе Щелбе загорелся 1 декабря, ликвидация возгорания продолжается уже 17 дней.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко 17 декабря обсудил ликвидацию возгорания и деятельность Южного регионального оператора с руководителями надзорных органов, депутатским корпусом и представителями общественности города-героя.

Мэр Новороссийска сообщил, что площадь тления сейчас составляет 200 кв. м. Сотрудники Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона круглосуточно контролируют ситуацию, не допуская распространения огня.

«Без решительных действий руководства полигона ликвидация последствий может затянуться. Метод проливки водой показывает свою неэффективность. Для успешной ликвидации необходимо регулярно просыпать очаги возгорания грунтом и использовать тяжелую технику. Однако руководство полигона не предпринимает необходимых шагов для реализации этих мер: подъездные дороги для спецтехники к очагам в местах схода мусорных отходов не оборудованы, а пожарная охрана полигона работает только в дневное время», — сказал Кравченко.

Он также отметил, что рекомендации федеральных властей и пожарной охраны не выполняются, тем временем ситуация ухудшается и требует срочного вмешательства.

«Надзорные органы проведут проверку деятельности руководства полигона и дадут ей соответствующую оценку», — написал Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе поступило в экстренные службы 1 декабря. В тот день площадь пожара составила около 350 кв. м. Прокуратура Новороссийска организовала проверку. Роспотребнадзор выявил превышения ПДК по взвешенным веществам и оксиду углерода.

