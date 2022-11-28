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Дмитрий Медведев сравнил Европу с некрасиво стареющей мазохисткой

Политика
28.11.2022 16:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/dmitrij-medvedev-sravnil-evropu-s-nekrasivo-stareyushhej-mazohistkoj
Дмитрий Медведев сравнил Европу с некрасиво стареющей мазохисткой
Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 ноября прокомментировал публикации в иностранных СМИ о грядущих трудностях в отношениях США и Европы.

По словам Медведева, Штаты побуждают европейские компании становиться инвесторами в Новом Свете, «забыв об интересах некрасиво стареющей Европы, которая к тому же в мазохистском исступлении ввела санкции». В то же время Америка подталкивает клиентов покупать исключительно местные товары, невзирая на трудности «партнера».

«Похоже, марьяж [женитьба — ред.] США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина — явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения «супружеского долга». Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно «в семью», оказывается, нагло врал своей постылой Европе», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза заявил, что Штаты не только не собираются делиться прибылью, но отнимают у «престарелого партнера» последнее.

«А на мнение своего партнера — демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний», — добавил Медведев.

В своем посте опытный политик отметил, что из-за санкций против России Евросоюз не может нормально работать в собственных странах: рынок РФ закрыт, в Китае достаточно своих товаров. Остается псевдопомощь от США, которые думают лишь о собственной выгоде.

«Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой. Можно, конечно, решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнерами и гордо начать новую свободную личную жизнь», — подчеркнул Медведев.

Однако зампред Совбеза РФ высказал мнение, что у европейских стран едва ли хватит решительности уйти в свободное плавание.

«Тестостерона уже маловато, — заключил Медведев. — Про гендерную принадлежность обоих партнеров (США и старушки Европы) умолчим, исходя из политкорректности».

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