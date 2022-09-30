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«Тяжелые наркотики, деменция, цинизм»: Медведев прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Политика
30.09.2022 20:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/tyazhelye-narkotiki-dementsiya-tsinizm-medvedev-prokommentiroval-zayavku-ukrainy-na-vstuplenie-v-nato
«Тяжелые наркотики, деменция, цинизм»: Медведев прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО
Фото Михаила Метцеля/ТАСС

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о заявке на ускоренное вступление в НАТО.

Так Украина отреагировала на праздник в России по случаю вступления в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«У нас Праздник. У них: тяжелые наркотики, деменция, цинизм. Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», — написал Медведев в Telegram.

Кроме того, зампред Совбеза России прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о непризнании факта присоединения новых территорий к России.

«Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», — отметил Медведев.

Дмитрий Медведев в своем посте назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга «циничным мальчиком» за слова о том, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. 

«Ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», — заключил Медведев.

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