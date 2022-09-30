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Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении в состав РФ

Политика
30.09.2022 15:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-i-glavy-dnr-lnr-zaporozhskoj-i-hersonskoj-oblastej-podpisali-dogovory-o-vhozhdenii-v-sostav-rf
Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении в состав РФ
Фото 1tv.ru

Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

На нее прибыли глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Церемония началась с минуты молчания в память о Героях России.

«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей. <…> Люди в Луганской и Донецкой республиках, в Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами. Навсегда», — подчеркнул в своей речи президент РФ Владимир Путин.

После обращения президента главы территорий были приглашены на подписание договоров о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов. Церемония подписания завершилась гимном Российской Федерации, овациями и скандированием: «Россия! Россия!»

Референдумы по вхождению в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Проголосовавшие избиратели почти единогласно поддержали вхождение территорий в состав РФ.

Читайте также: Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.

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