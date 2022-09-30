Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующие указы 30 сентября разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документам, Россия признает Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями.

«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: признать суверенитет и независимость Запорожской области», — сообщается в одном из указов.

Второй аналогичный документ постановляет признать суверенитет и независимость Херсонской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», договор о принятии в РФ новых территорий подпишут 30 сентября. Церемония подписания пройдет в Кремле в 15:00. В рамках церемонии президент РФ встретится с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.