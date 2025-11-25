Что такое инулин: полезные свойства и где содержится

К здоровому питанию и выбору полезной еды стремятся даже те, кто особо не вникает в нюансы ЗОЖ и ПП. Мы почти привыкли внимательно читать состав продукта, указанный на этикетках. Мы предпочитаем все натуральное и экологически чистое. Ну, или хотя бы максимально безвредное. Маркетологи тоже знают эту нашу особенность и ставят на первое место уже не вкус продукта, а его содержимое: комплексы витаминов, наборы микроэлементов, присутствие пробиотиков, наличие пребиотиков.

Один из них — инулин. Вещество растительного происхождения. Из-за его названия, созвучного с инсулином, гормоном регулирующим углеводный обмен, может возникнуть некоторая путаница, подогреваемая недобросовестными «экспертами» и около медицинскими СМИ. Поэтому стоит разобраться в том, что такое инулин. А так же для чего он нужен. Какую пользу или вред может принести организму. С чем его пьют, едят и где его добывают.

Что такое инулин

Инулин – вещество природного происхождения. Аналогов искусственного производства не имеет. Впервые был получен в начале XIX века из корней растения девясил высокий, по-латыни Inula helenium. От этого и получил свое название.

В чистом виде инулин — это белый порошок, который хорошо растворяется в воде. Инулин все чаще используется в пищевой промышленности, как заменитель жира или сахара.

С пользой для жизни

По своей сути, инулин — это пищевые волокна. Пребиотик, то есть — пища для полезных бактерий.

Инулин на вкус сладковатый, но к сахару никакого отношения не имеет и никак не влияет на уровень глюкозы в крови. Не повышает его и не понижает.

Пищеварительными ферментами организма человека инулин не переваривается, но при попадании в желудочно-кишечный тракт человека улучшает перистальтику кишечника и стимулирует пищеварение, обеспечивая рост полезных бифидобактерий.

Инулин не просто «кормит» микрофлору кишечника. Он еще и поддерживает ее здоровье. Питаясь инулином, полезные бактерии интенсивно размножаются, становятся сильными и энергичными. С инулиновой подпиткой им легко расправляться с вредными микроорганизмами. Так в кишечнике человека складывается здоровая микрофлора. А это — основа крепкого иммунитета.

Привлекательные свойства инулина — это способность вызывать чувство сытости и подавлять чувство голода. Вместо калорий, он «добавляет» пище объем. С ним можно успешно попытаться контролировать аппетит и добиться снижения веса.

Где содержится инулин

Корень цикория — абсолютный лидер по содержанию инулина. Именно из него чаще всего получают инулин, используемый в пищевых добавках или для обогащения продуктов.

До 20% инулина в своем составе содержат клубни топинамбура. Топинамбур можно есть сырым, использовать в салатах, можно варить, тушить или жарить. Готовят даже топинамбурные оладьи, которые напоминают по вкусу жареный картофель.

Значительное количество инулина содержится в артишоках, спарже, бананах. Рожь, ячмень, чеснок, лук порей и репчатый лук также содержат инулин. Инулин можно встретить в составе продуктов обогащенных им: йогуртах, творожных сырках, батончиках-мюсли, хлебцах и смесях для детского или диетического питания.

Выпускаются пищевые добавки с инулином в виде порошка или капсул. Их можно добавлять в смузи, кефир или воду.

Необходимая предосторожность

Несмотря на все свои положительные характеристики, инулин, особенно в виде добавок, может спровоцировать побочные эффекты. Например, вздутие живота, метеоризм, диарею и другие неприятности с ЖКТ.

Поэтому — начинайте с малых доз, если вообще решили принимать инулин. Буквально с ½ чайной ложки порошка в день. Если все нормально — постепенно увеличивайте дозу. Но до разумных пределов. И обязательно, предварительно проконсультируйтесь с врачом.

Читать также:

10 несладких продуктов, в которых сахара больше, чем в конфетах