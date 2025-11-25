Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Кубань выросло до 9

За медицинской помощью обратились еще трое жителей, получивших различные ранения.

Как сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руденко, одному пострадавшему оказали амбулаторную помощь, остальных восемь — госпитализировали.

«В основном у людей ранения средней и легкой степени тяжести. И, слава Богу, среди пострадавших детей нет. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь на местах», — цитирует Руденко оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шесть жителей региона получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по семь многоквартирных и частных домов, пострадали четыре человека.

Из-за падения фрагментов БПЛА пожар разгорелся на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Также обломки сбитых беспилотников повредили два детсада в Туапсинском округе. Кроме того, из-за атаки в Павловском районе пострадали семь домовладений.

