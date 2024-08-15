Более 100 тыс. рублей отсудила пассажирка севшего на поле самолета «Сочи — Омск»

Пассажирка самолета «Сочи — Омск», экстренно севшего в поле под Новосибирском, получит компенсацию в размере 120 тыс. рублей за стресс.

В обоснование требований компенсации женщина указала, что испытала сильнейший стресс во время аварийной посадки на пшеничное поле. Из-за непрекращающегося психологического давления она вынуждена была обратиться к психотерапевту. Специалист поставил ей диагноз «острая реакция на стресс».

Авиакомпания возражала против выплаты компенсаций. Суд оценил доказательства по делу и изучил все обстоятельства, в связи с чем принял решение удовлетворить требования пострадавшей. Перевозчика обязали выплатить ей 80 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судов Омской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Сочи — Омск 12 сентября 2023 года экстренно сел в Новосибирской области. Лайнер вылетел из Сочи в 1:14. Экстренную посадку он совершил в 5:44. Пассажиров высадили в поле по аварийным трапам. До Омска самолет не долетел 408 км. На борту были 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.