Более 100 детей из приграничных регионов РФ примут школы Краснодарского края

Об этом 20 августа сообщила министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева во время пресс-конференции, которая пришла в медиацентре «Дом журналистики».

По словам Елены Воробьевой, около 100 детей из приграничных регионов РФ примут кубанские школы с начала нового учебного года.

«На самом деле массового организованного выезда к нам нет. Это больше носит частный человеческий характер: у кого-то на Кубани родственники, близкие. Это небольшая численность детей, порядка до 100. Для нашей образовательной системы — это небольшая цифра», — подчеркнула министр образования Кубани.

Глава ведомства также отметила, что в случае нестандартной ситуации на Кубани всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших от атак ВСУ в Курской области. Президент Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией киевского режима». Волонтеры благотворительного фонда «Добро и Дело» одними из первых в стране откликнулись на призыв о поддержке пострадавших жителей Курской области.

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