Жители Курской области поблагодарили кубанский фонд «Добро и Дело» за помощь

Волонтеры благотворительного фонда «Добро и Дело» одними из первых в стране откликнулись на призыв о поддержке пострадавших жителей Курской области.

Фонд оперативно отправил три большегруза с гуманитарной помощью общим объемом почти 50 т. Ожидается, что на днях в пострадавший регион поедет уже четвертая машина. Накануне учебного года ее загрузят канцелярскими принадлежностями для школьников.

Так, помощь для Курской области волонтеры сейчас принимают в пункте сбора по адресу: Краснодар, улица Солнечная, 2/1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», филиал благотворительного фонда «Добро и Дело» откроют в Новороссийске. Из Краснодара в третий раз отправили гуманитарную помощь жителям Курской области.