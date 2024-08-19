Филиал благотворительного фонда «Добро и Дело» откроют в Новороссийске

Пункт сбора гуманитарного груза для бойцов СВО и жителей новых регионов России откроют на улице Мира, 9 Б, офис 503 и улице Мира, 3 Г.

Среди вещей, которые сейчас особенно требуются для сбора: различная одежда для взрослых и детей, в том числе школьная форма, вода и еда, лекарства, постельное белье, средства личной гигиены и бытовая химия.

В пункт сбора можно принести даже б/у одежду, но она должна быть хорошего качества и в упаковке с подписью.

Также для помощи в подготовке детей из приграничных и новых регионов страны к школе принимают канцелярские принадлежности, школьные тетрадки и рюкзаки.

«К грузовой рампе можно подогнать любую грузовую машину и комфортно провести разгрузку. Склад сухой, охраняемый, закрывается, доступ есть только у меня. Рампа и склад находятся прямо в центре Новороссийска», — рассказала волонтер Юлия Рожко, возглавившая новый пункт сбора.

Неравнодушных новороссийцев и жителей ближайших населенных пунктов будут ждать с 8:00 до 20:00. Подробнее о работе организации можно узнать по ссылке, сообщает официальный канал Благотворительного фонда «Добро и Дело» в Telegram.

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