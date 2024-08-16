Первые 10 тонн гуманитарного груза направили из Сочи жителям Курской области

Первую партию гуманитарной помощи направили в централизованный пункт сбора в Краснодаре для дальнейшего распределения.

В состав груза вошли более 10 тонн бутилированной питьевой воды — именно она возглавляет список рекомендованных продуктов для направления жителям региона, пострадавшего от военных действий.

«Сочи оперативно откликнулся на призыв краевой волонтерской организации оказать помощь жителям Курской области. Вместе со всем краем направляем предметы первой необходимости. Сбор по предложенному перечню продолжается и в наших городских пунктах приема, открытых во всех районах», — рассказала замглавы города Галина Москалева.

Всего на курорте работают 7 городских пунктов приема гуманитарной помощи для жителей Курской области:

Администрация Адлерского района: улица Кирова, 53, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Телефон 8(862)240-49-08;

Администрация Краснополянского поселкового округа: улица Волоколамская, 25, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Телефон 8(862)243-73-36;

Администрация Лазаревского района: улица Глинки, 4, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон 8(862)274-25-90;

Администрация Волковского сельского округа: Дагомыс, улица Батумское шоссе, 39а, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон 8(862)252-07-06;

Администрация Хостинского района: Курортный проспект, 106 А, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон 8(862)266-49-00;

Администрация Центрального района: улица Навагинская, 18, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон 8(862) 264-80-81;

Приемная партии «Единая Россия»: улица Горького, 37, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. Телефон 8(862)264-43-20.

Список вещей, необходимых для жителей Курской области, можно посмотреть по ссылке, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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