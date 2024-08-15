В Краснодаре волонтеры собрали еще одну партию гумпомощи для отправки в Курск

Общими усилиями активисты Кубанского Союза Молодежи, акции взаимопомощи «Мы вместе» и «Движение Первых» для жителей Курской области разгрузили порядка 4 т. товаров первой необходимости.

В составе гуманитарного груза: продукты питания, питьевая вода, средства личной гигиены и личные принадлежности.

«В это непростое время мы благодарим каждого жителя нашей страны. Благодарим за то, что они рядом, оказывают помощь в сборе гуманитарной помощи. Ваша готовность оказать помощь, ваша солидарность ― это истинная сила и проявление духа нашего народа. Наша страна, наша великая Россия, мы вместе, мы ― сила», ― поделилась заместитель руководителя центра молодежных инициатив Краснодарского края Наталья Силищева.

«Очень гордимся тем, что мы сегодня можем помочь нашим соотечественникам, людям, пострадавшим в Курской области. Далее весь этот груз будет отправлен в Курскую область. Мы будем нанимать машины и с нашими активистами и волонтерами лично доставлять туда груз», ― рассказала заместитель председателя Кубанского союза молодежи Людмила Свиридова.

Сбор необходимых товаров будет продолжаться в течение недели. Помочь пострадавшим жителям Курской области могут все желающие.

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