Кондратьев: жители Кубани отправили в Курскую область уже 70 тонн гумпомощи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 августа рассказал о поддержке жителям Курской области в социальных сетях.

По словам главы региона, в Курскую область отправили уже более 70 т. продуктов и предметов первой необходимости.

«Благодарен нашим волонтерам и всем неравнодушным кубанцам за сбор гуманитарной помощи. Знаю также, что к нам из приграничья уже приехали несколько семей. Всех разместили и помогаем решить бытовые вопросы», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа.

Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших от атак ВСУ в Курской области. Президент Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией киевского режима».

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