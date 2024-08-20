Около 1 тыс. учителей не хватает школам в Краснодарском крае

Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева во время пресс-конференции, которая состоялась 20 августа в медиацентре «Дом журналистики».

По словам Елены Воробьевой, школам Кубани требуются учителя начальных классов, а также преподаватели физики.

«Нехватка кадров была, есть и будет. Один из вызовов демографических — это дефициты кадров, в том числе и учителей. Если говорить о потребностях региона, то это цифра около 1 тыс. человек. Дефицит учителей начальных классов предсказуем, так как начальная школа у нас занимает две трети от всего числа учащихся. Также есть потребность в предметниках. Так, максимально стали востребованы педагоги-физики», — добавила глава ведомства.

Елена Воробьева также рассказала о готовности школ к новому учебному году. В крае более 1,2 тыс. общеобразовательных организаций. С 1 сентября за парты сядут 790 тыс. школьников, из которых 76 тыс. — первоклассники.

В прошлом учебном году в школы Краснодарского края приняли 780 тыс. учащихся, а в некоторых краснодарских общеобразовательных учреждениях было сформировано более 15 первых классов.

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