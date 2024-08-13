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Кондратьев: на Кубани 1 сентября двери для учеников распахнут 12 новых школ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-kubani-12-novyh-shkol-raspahnut-dveri-dlya-uchenikov-1-sentyabrya
Кондратьев: на Кубани 1 сентября двери для учеников распахнут 12 новых школ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о подготовке учебных заведений ко Дню знаний. Школы в регионе возводят по национальному проекту «Образование», а также в рамках краевых программ и концессионных соглашений.

Как отметил глава Кубани, возведение соцобъектов — одна из главных задач. Так, 1 сентября первых учеников примут новые образовательные учреждения в Краснодаре, Горячем Ключе и Абинском районе.

«В День знаний распахнут двери 12 новых учебных заведений. Три из них уже приняли учеников начальных классов прошедшей весной. Ребята первыми оценили созданные для них условия», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что новые школы построили по современным стандартам и оснастили всем необходимым для работы педагогов и учебы детей.

«Мы не снижаем темпов строительства — до конца года в городах и районах Кубани возведем еще 14 школ», — сообщил Кондратьев.

Сейчас в новых школах завершают подготовку к новому учебному году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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