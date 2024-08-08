Темпы строительства школ и детсадов увеличились в три раза в Краснодаре

В преддверии Дня строителя пошла пресс-конференция директора департамента строительства Краснодара Ивана Горобца.

В 2024 году в Краснодаре планируется открыть 10 школ к 1 сентября и доукомплектовать три, которые открылись 1 апреля, но только для начальных классов. Всего в краевой столице строят 55 социальных объектов, а завершают строительство ― 35: это 11 школ и 24 детских сада.

«В этом году у нас в планах ввести в эксплуатацию еще 11 школ. Из них четыре школы мы откроем к 1 сентября и оставшиеся школы мы планируем до конца года завершить строительство», ― сообщает корреспондент Ангелина Доценко.

По сравнению с прошлым годом ― темпы строительства школ и садов увеличились в три раза. Это не предел. Уже заключены соглашения на субсидии для постройки еще 10 объектов, а в сентябре начнутся работы. Строительство социальных объектов будет вестись практически во всех районах города.

«Нет приоритетного района. У нас все районы приоритетные. Нет такого понимания, где приоритет, где нет ― наполняемость стопроцентная», ― рассказывает директор департамента строительства администрации Краснодара Иван Горобец.

Таким образом, в Краснодаре множество соцобъектов на разных этапах строительства, 61 в стадии проектирования, еще 44 ― в стадии проработки.

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