Более 1,4 тыс. образовательных учреждений Кубани готовы к новому учебному году

В них сейчас также проходит проверка соблюдения мер пожарной и антитеррористической безопасности. На это в крае выделили более 800 млн рублей. Средства вложили на обновление систем оповещения и сигнализации.

Школа № 21 имени Пушкина в Новороссийске была построена 89 лет назад. Ее довоенный вид был несколько иным, чем сейчас. Над балконом не возвышались колонны, не было здания спортивного зала. Теперь же она преобразилась. К новому учебному году отремонтировали фасад, благоустроили двор и огородили его по периметру.

«Наша школа является объектом культурного наследия регионального значения. В рамках сохранения этого объекта мы отремонтировали фасад. Существует такая программа, спасибо губернатору при поддержке министерства и образования и науки молодежной политики», ― говорит директор МБОУ СОШ № 21 им. А. С. Пушкина Елена Афендулиди.

Всего на этот проект было выделено около 30 млн рублей. Более 3 млн ― для одного из дошкольных учреждений в городе-герое.

«В Новороссийске в саду № 10 в этом году открылась специализированная группа для дошкольников. Теперь около 15 детей с тяжелыми нарушениями речи смогут заниматься с дефектологом и логопедом прямо в саду. Помимо обычных развлечений и игрушек, у них есть предметы для занятий и интерактивная доска», ― сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

Этому детсаду всего десять лет, но в нем каждый год выполняют косметический ремонт в группах. Прежде всего акцент делают на безопасное пребывание детей.

«Безопасность ― это основа всего. В этом году у нас заменена пожарная сигнализация полностью во всем учреждении и система оповещения при пожаре», ― рассказывает заведующая МАДОУ № 10 «Вишенка» Ольга Журавко.

В Сочи в гимназии № 5 за счет краевого бюджета сделан косметический ремонт коридоров и кабинетов. Здесь приобрели новую мебель и оборудование в кабинет «Основы безопасности и защиты Родины». В прошлом году ученики этой школы стали победителями конкурса инициативного бюджетирования.

«В этом году на выигранный миллион был сделан ремонт актового зала в гимназии. произведена циклевка пола, покраска стен, приобрели новую одежду для сцены, а также новые кресла», ― отмечает директор гимназии № 5 имени Евгения Туренко, Героя Советского Союза Елена Канищева.

Всего муниципальные комиссии оценят готовность более 3 тыс. образовательных организаций. Приемочная кампания уже завершилась в Анапе, Северском, Успенском и Тбилисском районах.

Читайте также: в новом учебном году за парты в Краснодарском крае сядут 790 тыс. школьников.