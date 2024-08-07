В новом учебном году за парты в Краснодарском крае сядут 790 тыс. школьников

Это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году, рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Как отметила замглавы региона, важно, чтобы каждый ребенок учился и развивался в безопасной и благоприятной атмосфере.

«Сегодня с коллегами обсудили готовность системы образования к новому учебному году. Осталось чуть больше недели до окончания приемки школ, и нужно учесть все аспекты», — написала Анна Минькова в Telegram.

По словам вице-губернатора, особое внимание уделили системе безопасности учебных заведений.

«Проверяем камеры видеонаблюдения и охранные системы, при необходимости заменяем старое оборудование», — отметила замглавы края.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы организации питания учеников. В школах, где необходимо, к 1 сентября приведут в порядок пищеблоки. Также с этого года дети из многодетных семей будут питаться бесплатно по единому меню.

«Его уже прорабатывают 27 муниципалитетов, принимая во внимание пожелания детей и родителей», — заключила Минькова.

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