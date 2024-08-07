Кондратьев: 1,5 млрд рублей направили на ремонт школ из бюджета Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о подготовке школ региона к новому учебному году, который начнется уже меньше чем через месяц.

По словам Кондратьева, в последние годы в регионе активно строят новые школы и ремонтируют существующие.

«В этом году 1,5 млрд рублей из бюджета края направили на ремонт 141 школы. Средства пошли на косметические и капитальные работы. Меняют кровли, фасады, окна, приводят в порядок кабинеты и актовые залы», — сказал губернатор.

Глава региона добавил, что в 28 школах в этом году отремонтируют спортзалы, в 35 — столовые. Капремонт идет в 76 образовательных организациях.

Спортзал ремонтируют в школе № 17 Брюховецкого района. Новую крышу делают в школе № 50 Славянского района. В школе № 20 Мостовского района ремонт уже завершен. Также завершили работы в школе № 1 Новопокровского района. Столовую обновили в школе № 17 Отрадненского района. В школах № 10 Тбилисского, № 4 Новопокровского и № 17 Кавказского районов ремонт подходит к завершению.

Сейчас идет реконструкция в школе № 1 Ленинградского района. Здание 1888 года постройки признали памятником архитектуры. Строителям предстоит заменить крышу и восстановить исторический фасад. Работы завершат до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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