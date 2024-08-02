К новому учебному году готовы более 1,4 тыс. образовательных учреждений Кубани

В Краснодарском крае к новому учебному году готовы 1 тыс. 425 учреждений в 18 муниципалитетах.

Об этом 2 августа рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

«На Кубани 1425 учреждений в 18 муниципалитетах уже получили оценку готовности к новому учебному году. Всего до 16 августа такую проверку пройдут 3 тыс. 257 образовательных организаций края. Это 1 тыс. 249 школ, 1 тыс. 473 детских сада, 425 организаций дополнительного образования и 109 организаций СПО. Приемочная кампания завершилась в Анапе, Северском, Успенском и Тбилисском районах», — написала Минькова в Telegram.

Она также сообщила, что в гимназии № 5 в Сочи обновили мебель, провели косметический ремонт, оборудовали кабинет «Основ безопасности и защиты Родины». Кроме того, в этой школе полностью меняют актовый зал и создали Центр детских инициатив. Также в школе планируют построить воркаут-площадку.

Также завершили подготовку в школе № 1 в Анапе. Проверена исправность систем оповещения и отопления, пути эвакуации, наличие средств пожаротушения, оснащение пищеблоков и медкабинетов.

«Соблюдение мер пожарной и антитеррористической безопасности, состояние материально-технической базы – все эти вопросы в приоритете в ближайшие две недели», — цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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