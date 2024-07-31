В Краснодаре завершили строительство школы на улице Батуринской

Школа на улице Батуринской на 1 тыс. 550 мест сможет принять учеников уже 1 сентября. В настоящий момент готовятся документы на ввод объекта в эксплуатацию.

В будущем новое учебное заведение станет филиалом школы № 104.

«Это долгожданная школа для жителей густонаселенного микрорайона. Три этажа, общая площадь здания — около 30 тыс. кв. м. Постигать азы наук здесь будет комфортно каждому ученику», — сказал глава департамента строительства Иван Горобец.

В новой школе разместили кабинеты с современным оснащением, один большой и три малых спортзала, просторную столовую, медкабинет и помещения для внеклассной деятельности.

Для проведения школьных мероприятий и кружков оборудовали два актовых залах. Зал для начальной школы рассчитан на 574 мест, для средней — на 300 мест. На территории школы расположены спортплощадки для занятий легкой атлетикой, футболом, волейболом и баскетболом, а также сектор для прыжков в длину.

Всего в этом году в Краснодаре 1 сентября планируется открыть 10 школ. Три из них уже работают — это две школы на улице Ивана Беличенко и одна на Колхозной. К занятиям приступили в апреле ученики младших классов. Все эти школы рассчитаны на 1 тыс. 100 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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