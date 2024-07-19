Новую школу на 1,1 тыс. мест достроили в поселке Знаменском в Краснодаре

Уже 1 сентября учреждение на улице Первомайской откроет свои двери для учеников и учителей. Новую школу и другие соцобъекты посетила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По словам замгубернатора, в новой современной школе есть два актовых зала, медицинский кластер, большая столовая, тренажерный зал, телестудия и информационный центр с библиотекой.

«Чтобы дети могли всесторонне развиваться, в общеобразовательном учреждении предусмотрели кабинеты дополнительного образования ― студию эстетики, театральную студию, изостудию. Это важное решение, которое поможет обеспечить занятость школьников, а также развить их уникальные навыки», ― отметила Анна Минькова.

Вице-губернатор рассказала, что в планах на следующий год завершить строительство школы-интерната для одаренных детей «Поколение». В учреждении будут обучаться 1,1 тыс. детей с 5 по 11 классы. Она добавила, что для учеников из районов строят общежитие на 600 мест.

«Талантливые дети смогут углубленно изучать математику, физику, иностранные языки, информатику, химию и биологию. В период каникул педагоги будут готовить школьников края к олимпиадам, конкурсам и соревнованиям», ― подчеркнула замгубернатора.

В Краснодаре 1 сентября откроются сразу 6 новых школ на 7 тыс. мест в одну смену.

«Это хороший показатель, у нас быстрорастущий регион и есть большая потребность в дополнительных учебных местах», ― написала Анна Минькова в Telegram.

Читайте также: новое единое меню введут в школах Краснодара с 1 сентября.