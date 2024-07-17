Новое единое меню введут в школах Краснодара с 1 сентября

Для школьников разработали 10 рационов и ввели новые эффективные технологические приемы.

В школьные меню добавили новые первые блюда: уху с рыбными колобками, борщ «Кубанский» с фасолью и рассольник «Южный».

«Меню пересмотрели с учетом пожеланий детей и их родителей. Например, непопулярные у школьников блюда из печени заменили на аналогичные из мякоти говядины. В запеканку добавили какао — теперь она будет полосатой, как торт «Зебра». К разработке новых приемов приготовления привлекли лучших технологов и заведующих производством Единого оператора питания, а тест-драйв нового меню провели сами школьники», — рассказали в городском департаменте образования.

Усовершенствованную систему завтраков, обедов и полдников для учеников начальной школы и детей льготных категорий уже апробировали в мае-апреле в столовых гимназии № 23 и школ № 65 и 96. В проекте ежедневно участвовали около 2,8 тыс. школьников, а также учителя и родители. Проводили дегустации блюд и опросы детей. Сейчас меню для проведения экспертизы направили в краевой Центр гигиены и эпидемиологии.

Горячее питание организовано в 114 пищеблоках, еще 6 полного цикла производства откроются в новых школах 1 сентября.

Школьники из многодетных семей в рамках краевой меры соцподдержки могут бесплатно получать горячее питание один раз в день, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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