Эксперт Быстров рассказал, как привить детям любовь к здоровой пище

Согласно данным Минздрава РФ, каждый пятый ребенок в стране страдает от избыточной массы тела, каждый 15-й — от ожирения, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«К сожалению, в подавляющем большинстве лишний вес вызван не чем иным, как поведением родителей. Все вкусовые привычки закладываются у человека с детства. Домашняя еда должна быть разнообразной и полезной, обязанность родителя — приучить ребенка к овощам, фруктам, мясу, рыбе», — отмечает Быстров.

Эксперт уточнил, что чаще всего взрослые не заморачиваются с питанием ребенка — если он ест макароны с сосисками, то их и готовят, поскольку от них он точно не откажется.

«Неразнообразный рацион приводит к тому, что в молодой организм не поступают важные микро- и макроэлементы, витамины, которые нужны для роста ребенка. Именно такими пищевыми привычками, кстати, объясняется нежелание многих детей обедать в школьных столовых. Дело не в том, что там невкусно готовят, — просто ребенок не привык к рыбе, печени, тушеным овощам», — подчеркнул специалист.

Эксперт рассказал, как ребенка можно приучить к здоровому питанию.

«Это его привлечение к приготовлению блюд, в том числе в игровой форме. Давайте посильные задания при готовке, объясняйте, на что нужно обращать внимание при выборе продовольственных товаров, как читать этикетки», — цитирует Дмитрия Быстрова RT.

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