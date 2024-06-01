Психолог Годлевская рассказала, каким детям не стоит ездить в летний лагерь

Школьники по-разному относятся к пребыванию в летнем лагере, и некоторым отдых без родителей будет только вредить, рассказала детский психолог Ольга Годлевская.

По ее словам, лагерь — хорошая возможность решить проблему летнего детского отдыха.

«Это опыт сепарации от родителей, первый шаг к самостоятельной жизни, которая организована, которая встроена в режим. Уход за собой, за своими вещами — в целом это хороший опыт. Плюс общение со сверстниками. В лагерях проходят разные мероприятия, детям обычно все это интересно — программы, соревнования. То есть это возможность попробовать себя в новых условиях», — считает Годлевская.

Однако далеко не всем детям и не во всех случаях подходит подобное времяпрепровождение, отмечает эксперт.

«Здесь все зависит от психологического состояния ребенка. Есть дети, которые готовы к самостоятельным жизненным приключениям, а есть дети, которые категорически не готовы. Например, ребенку с высоким уровнем тревожности, со страхами тяжело будут включаться в эту ситуацию, более того, его состояние может ухудшиться. Ребенок получит стресс, а его последствия у всех по-разному проявляются. Кто-то просто потом не захочет ехать в лагерь, у кого-то психосоматика включится, и он начнет болеть», — предупредила специалист.

Прежде, чем принимать решение о подобном летнем отдыхе, психологу необходимо оценить состояние ребенка, посоветовала специалист. В любом случае для первой поездки нужно выбирать лагерь недалеко от дома.

«В первый раз нужно подбирать лагерь не очень далеко от дома, чтобы родитель мог и приехать к ребенку, и просто забрать его, если что-то пойдет не так. Бывает, что ребенок переживает перед поездкой, а когда попадает в лагерь, ему так все нравится, что он просится у родителей на следующий год поехать туда снова», — добавила Годлевская.

Когда смена закончится, нужно поговорить с ребенком и попросить его рассказать, как он провел время.

«Советую родителям после того, как ребенок вернулся из лагеря, подвести итоги: спросить, как он оценивает свое пребывание в лагере, что для него было важным, полезным. Попросить его самого сформулировать, потому что это определенная самооценка, рефлексия, осознание каких-то своих достижений, успехов, результатов: чему я должен еще учиться, что у меня там, допустим, не так получилось, на что обратить внимание. Это будет движение вперед и полезная штука для развития личности», — цитирует Ольгу Годлевскую радио Sputnik.

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