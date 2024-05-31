Для детского туризма рекомендовано 15 маршрутов в Краснодарском крае

В этом году число маршрутов, рекомендованных для детского туризма, выросло до 15. Их продолжительность от одного до 12 дней. Все маршруты обследовали специалисты службы «Кубань-СПАС».

Ранее «детских» маршрутов было 11. О новых направлениях рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

«В этом году в список включено 15 популярных маршрутов продолжительностью от одного до двенадцати дней. В том числе четыре новых — «Новороссийский рубеж», «Баракаевская — пещера Зубащенко» в Мостовском районе, «Кавказ-Транзит. Крымская поляна — долина ручья Красная щель» в Северском районе и «Горы Два Брата и Семашхо» в Туапсинском районе. Все маршруты подойдут как для самодеятельного туризма, так и прохождения организованными группами детей из лагерей и здравниц. Для безопасности проходить маршруты необходимо только в сопровождении квалифицированных инструкторов-проводников», — сказал Зарицкий.

К каждому маршруту составили рекомендации по возрасту туристов, числу человек в группе и степени подготовки детей. Кроме того, обозначены протяженность и продолжительность маршрутов, периоды посещения, перечень объектов показа.

Турмаршруты, рекомендованные для детей, проходят по территории Новороссийска, Геленджика, Абинского, Северского, Мостовского и Туапсинского районов, Горячего Ключа и Сочи. В список входят Плесецкие водопады, «Текос-Бетта» и «Текос-Криница», «По следам древних цивилизаций», «К склонам, дольменам и водопадам Кизинчи», «Радоновый источник. Казачий стан», «Водопад Чаша. Восхождение на хребет Герпегем», «Через перевал Аишхо к Черному морю», часть «Большой Кубанской тропы».

С полным списком можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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