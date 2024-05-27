К летнему сезону откроют 150 км пешеходных и велосипедных маршрутов в Сочи

Концепция летнего курортного сезона в этом году заключена в главном слогане сезона #СемьейVСочи. Она подготовлена в соответствии с нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства» и направлена на развитие внутреннего туризма и организацию семейного отдыха в комфортном, безопасном и интересном формате, а также на оздоровление граждан.

В горном кластере и городской черте, а также в Кавказском заповеднике и Сочинском нацпарке будут действовать 165 рекреационных объектов. К летнему сезону специалисты администрации Сочи и РЦК провели выездной мониторинг доступности объектов туристического показа города-курорта на главных гостевых маршрутах, рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослав Ершов. Он добавил, что эксперты уже выделили наиболее комфортные туробъекты для посещения инвалидов.

Сеть пешеходных и веломаршрутов включает 150 км троп различной сложности, в том числе семейных. Они затрагивают территории Сочинского нацпарка, Кавказского заповедника и трех горных курортов Красной Поляны.

Также в этом году курорт «Роза Хутор» откроет 29 пеших троп. Появилась новая тропа «Путь к альпакам», ведущая от Горной Олимпийской деревни к парку альпак «Пача Мама». Все тропы будут запускать в зависимости от погодных условий. Кроме того, в этом сезоне в парке появится новая навигация и дополнительные зоны отдыха для туристов. Ожидается, что большая часть троп будет открыта уже в середине июня.

В этом сезоне туристы смогут впервые приобрести прогулочный билет с включенными услугами гида, который расскажет о достопримечательностях курорта, расположенных на каждой станции его канатных дорог. В Красной Поляне к летнему сезону откроются два новых маршрута — «Заброшенный бугель» и «Буковый лес».

В этом году в городе-курорте туристско-экскурсионной деятельностью заняты 44 фирмы. Разработано десять маршрутов по местам воинской славы, пять из которых вошли в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Помимо этого, организован комплекс городских пешеходных маршрутов по знаковым и историческим местам города. На маршрутах установили свыше 160 знаков навигации, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: аналитики назвали самые популярные направления для летнего отдыха россиян.