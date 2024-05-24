Аналитики назвали самые популярные направления для летнего отдыха россиян

Аналитики представили данные о самых популярных направлениях для летнего отдыха россиян.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip по числу авиабронирований на лето самым популярным городом стала Москва. На столицу пришлось 20,1% авизаказов. На втором месте Сочи. Туда отправятся 13,2% россиян. На третьем — Санкт-Петербург, куда полетят 10,4% авипассажиров.

В десятку популярных направлений также вошли Калининград (7,7%), Минеральные Воды (3,8%), Екатеринбург (2,7%), Махачкала (2,5%), Тюмень (2,2%), Новосибирск (2,1%) и Красноярск (1,9%).

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуется Баку — в столицу Азербайджана уже оформлено 11,4% заказов. На втором месте находится Ереван с долей 8,0%. Третью строчку занял Стамбул (5,4%). Также в первую десятку вошли Сеул (5,3%), Тбилиси (3,5%), Денпасар (3,4%), Анталья (3,0%), Бишкек (2,8%), Токио (2,3%) и Париж (2,1%).

По данным одного из интернет-магазина туров, самым популярным направлением на лето в этом году стала Турция. В этом году доля турецких туров выросла с 48% до 61%. На втором месте находятся российские направления, на третьем — Египет с долей 8%. Абхазия (5%) и ОАЭ (4%) замыкают пятерку направлений-лидеров.

В среднем, россияне отдадут за отдых в Турции этим летом 223 тыс. рублей за тур. Аналитики выяснили, что самым бюджетным является отдых внутри страны — около 110 тыс. рублей.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», среди внутренних направлений России наибольшей популярностью этим летом пользуются Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Анапа, Казань, Геленджик, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Зеленоградск. Из заграничных направлений лидерами по бронированиям отелей на лето стали Белоруссия, Абхазия, Италия, Франция, Турция, Испания, Грузия, Китай, Армения и Казахстан.

В сервисе также отметили, что в этом году по сравнению с прошлым россияне стали больше отдыхать внутри страны — рост спроса год к году составил 45%.

Эксперты также отмечают, что у россиян растет интерес к поездкам на Камчатку, в Крым и в Архангельскую область, а среди заграничных направлений наряду с традиционными стали еще более востребованы Китай, Япония, Италия, Франция.

В сервисе для покупки авиабилетов «Авиасейлс» проанализировали летние бронирования билетов и отметили, что 64% путешественников выбирают внутренние рейсы. При этом спрос на по сравнению с прошлым годом, но все равно остается я самым популярным направлением — 26% от всех летних бронирований внутри страны. На заграничные направления пришлось 36% всех купленных авиабилетов, пишет RT.

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