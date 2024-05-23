Семь турфирм Кубани смогут организовывать безвизовые турпоездки в Китай

Минэкономразвития РФ опубликовало обновленный перечень туристических организаций России для работы в рамках безвизового туристического обмена с Китаем.

Эти компании смогут организовывать безвизовые турпоездки для групп от 5 до 50 человек. В список вошли семь турфирм из Краснодарского края. Пять из них из Сочи и две — из Краснодара.

Это общества с ограниченной ответственностью «Ривьера-Сочи», «Здоровый мир-Сочи плюс», «Трэвл Центр», «Домейн» и «Мантера Трэвел», а также краснодарские «Карасун Трэвел» и «Пилигрим».

Всего от Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в список вошли 47 туроператоров. В общей сложности в списке 559 российских компаний.

Перечень вступит в силу с 27 мая 2024 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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