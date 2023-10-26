Блогер-сыроед из Сочи отказывается признавать вину в смерти сына

Лазаревский районный суд Сочи начал рассматривать уголовное дело в отношении Максима Лютого.

Мужчина обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

«Да я мясо употребляю и не только мясо, и другие продукты», — заявил блогер в зале суда.

Сейчас суд изучает материалы дела. Лютый вину в смерти сына не признает, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 18 марта возбудили дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, отец мальчика — блогер, пропагандирующий сыроедение и экспериментальные системы оздоровления Максим Лютый забирал ребенка у матери и лишал еды. Родители отвезли 8 марта сына в больницу, но он скончался до оказания помощи.

Блогер-сыроед Максим Лютый объяснил насильственное лишение ребенка еды тем, что хотел приучить его к сыроедению. Мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу. По результатам экспертизы он признан вменяемым. В сентябре состоялся суд над матерью младенца, которую обвиняли в оставлении младенца в опасности и в неисполнении родительских обязанностей. Суд назначил ей 2 года исправительных работ.