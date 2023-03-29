Безумие и шедевры: 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога

«Мое детство было мрачным, холодным и пустым»

Винсент был старшим ребенком в семье пастора Теодора Ван Гога и дочери переплетчика и продавца книг из Гааги Анны Конелии Карбентус. Интересный факт: за год до Винсента у пары родился еще один сын, но умер, не прожив и дня, а имя, предназначавшееся ему, досталось будущему художнику.

После Винсента в семье появились еще двое сыновей и три дочери. От всех детей Винсент отличался трудным характером и «странными манерами», которые приводили в отчаяние гувернанток. В обществе посторонних людей Винсент был тихим, скромным, замкнутым и почти не общался с другими детьми.

В 7 лет Винсента отдали в деревенскую школу, впрочем, забрали на домашнее обучение уже через год. В 1864 году мальчика отправили в школу-интернат в Зевенберген. Он тяжело перенес отъезд. В 1866 году он продолжил обучение в другом интернате Виллема II в Тилбурге. Там он получал уроки рисования и проявил большие способности к языкам — французскому, английскому и немецкому. В марте 1868 года Винсент бросил школу и вернулся домой. Говоря о своем детстве, он утверждал, что оно было «мрачным, холодным и пустым».