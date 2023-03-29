Безумие и шедевры: 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога

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Великий художник-постимпрессионист, оказавший огромное влияние на мир искусства, при жизни был практически не замечен критиками, и славы не снискал. Он оставил 864 картины и почти 1 тыс. 200 гравюр, но при жизни продал лишь один пейзаж. «Красные виноградники в Арле» тогда оценили в 400 франков.
Кем был Винсент Ван Гог, чьи «Подсолнухи» и «Звездная ночь» украшают сегодня буквально все — от обложек паспортов до дизайнерских платьев? Сколько правды в легендах об отрезанном ухе, шизофрении и самоубийстве?
Винсент был старшим ребенком в семье пастора Теодора Ван Гога и дочери переплетчика и продавца книг из Гааги Анны Конелии Карбентус. Интересный факт: за год до Винсента у пары родился еще один сын, но умер, не прожив и дня, а имя, предназначавшееся ему, досталось будущему художнику.
После Винсента в семье появились еще двое сыновей и три дочери. От всех детей Винсент отличался трудным характером и «странными манерами», которые приводили в отчаяние гувернанток. В обществе посторонних людей Винсент был тихим, скромным, замкнутым и почти не общался с другими детьми.
В 7 лет Винсента отдали в деревенскую школу, впрочем, забрали на домашнее обучение уже через год. В 1864 году мальчика отправили в школу-интернат в Зевенберген. Он тяжело перенес отъезд. В 1866 году он продолжил обучение в другом интернате Виллема II в Тилбурге. Там он получал уроки рисования и проявил большие способности к языкам — французскому, английскому и немецкому. В марте 1868 года Винсент бросил школу и вернулся домой. Говоря о своем детстве, он утверждал, что оно было «мрачным, холодным и пустым».
В июле 1869 года Ван Гог начал работать в гаагском филиале крупной художественно-торговой фирмы Goupil & Cie. Владельцем филиала был его дядя Винсент. Ван Гог сумел добиться хороших результатов и в 1873 году его перевели в лондонский филиал. Именно тогда он всерьез увлекся живописью и начал разбираться в ней.
С лондонским периодом связывают первую историю несчастной любви будущего художника. Есть версия, что Ван Гог безответно влюбился в дочку своей квартирной хозяйки, но девушка была обручена. Также в ряде биографических исследований, всплывает имя немки Каролины Хаанебик, отношения с которой тоже не сложились. Кем бы ни была таинственная возлюбленная, разбитое сердце Ван Гога плохо повлияло на работу и его перевели в парижский филиал фирмы. Там он часто посещал выставки и вскоре сам начал рисовать.
Это так его увлекло, что он окончательно потерял интерес к работе и решил, что «у искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами». В итоге в конце марта 1876 года его уволили из Goupil & Cie.
Оставшись без работы, Ван Гог решил пойти по стопам своего отца и стать пастором. В пригороде Лондона он устроился учителем в школу-интернат и начал исполнять обязанности помощника пастора. В 1877 году он отправился в Амстердам, чтобы изучать теологию в университете. Уже в 1879 году он получил должность светского проповедника поселке Патюраж в Боринаже, бедном шахтерском районе на юге Бельгии. После проповедовал в соседнем селении Кем.
Местное население и члены Евангелического общества хорошо относились к Ван Гогу, но дирекция шахт, к которой он обратился с ходатайством об улучшении условий их труда рабочих, осталась сильно недовольна. Ходатайство отклонили, а самого Ван Гога отстранили от должности проповедника. Это стало сильным ударом по его психике.
Спасаясь от депрессии, Ван Гог снова начал рисовать. Он серьезно задумывался об учебе и в 1880 году отправился в Брюссель в Королевскую Академию изящных искусств. Академию он бросил уже через год и вернулся к родителям. Но он продолжал обучаться самостоятельно. В этот период появились «Натюрморт с капустой и деревянными башмаками» и «Натюрморт с пивным стаканом и фруктами».
В это же время его настигло новое любовное разочарование. Художник влюбился в свою кузину, вдову Кее Вос-Стрикер. Взаимностью она не ответила, Винсент продолжал настаивать, чем в итоге настроил против себя всех родных.
Ван Гог решил навсегда отказаться от попыток устроить личную жизнь и уехал в Гаагу. Там он стал брать уроки у представителя гаагской школы живописи Антона Мауве. В этот период он много работает над городскими пейзажами. Покинуть Гаагу ему пришлось после очередной неудачной любовной истории — художник сошелся с уличной женщиной Христин. Это окончательно испортило его отношения с родней, да и сама возлюбленная вскоре проявила невыносимый характер. Ван Гог уехал на север Нидерландов. Работы этого периода преимущественно посвящены крестьянам, их повседневному труду и быту. Одной из знаковых картин этого периода стали «Едоки картофеля».
В 1885 году Ван Гог перебрался в Антверпен и продолжил обучение в Королевской академии изящных искусств. В 1886 году он переехал в Париж, где его младший брат занял пост ведущего менеджера галереи Goupil на Монмартре.
В Париже Ван Гог учился у реалиста Фернана Кормона, познакомился с импрессионистами Камилем Писарро, Клодом Моне и Полем Гогеном и увлекся рисованием портретов. Так как денег на оплату натурщиков у него не было, за два года Ван Гог создал порядка 20 автопортретов.
Период с 1886 по 1888 год стал одним из самых продуктивных в его творчестве. В феврале 1888 года художник уехал в город Арль на юге Франции. Там он хотел создать «Мастерскую юга», братство художников, важнейшее место в котором должен был занять Поль Гоген.
В этот период Ван Гог окончательно определился с техникой и направлением письма.
«Вместо того чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя. Следствием этой программы стала попытка выработать «простую технику, которая, видимо, будет не импрессионистской», — писал он.
В этот период и была создана легендарная картина «Красные виноградники в Арле».
В этом же году психическое здоровье художника сильно ухудшилось. Одна из жительниц Арля вспоминала, что в 13 лет она встретила Ван Гога в лавке своего отца. Художник был грязным, плохо одетым и недружелюбным. К тому же от него пахло спиртным.
Безумие прогрессирует и 23 декабря 1888 года во время ссоры Ван Гог бросается с бритвой на Поля Гогена. Последнему удается остановить друга и трагедии не происходит. Однако в ту же ночь Ван Гог отрезает себе мочку уха.
Исследователи до сих пор спорят, был ли это жесть раскаяния или просто безумие, спровоцированное злоупотреблением абсента. На следующий день Ван Гога доставили в психиатрическую больницу. Там с ним случился приступ и с диагнозом «эпилепсия височных долей», художника поместили в палату для буйных.
После Ван Гог лечился в клинике Святого Павла Мавзолийского близ Сен-Реми-де-Прованс. Там ему поставили диагноз «острое маниакальное расстройство». Именно в этой клинике появились на свет такие шедевры как «Звездная ночь», «Ирисы», «Дорога с кипарисами и звездой», «Оливы, синее небо и белое облако». Всего во время лечения там он нарисовал порядка 150 картин. В сентябре 1889 года картины Ван Гога представили на выставке в «Салоне Независимых» в Париже. В январе 1890 года его работы попали на восьмую выставку «Группы двадцати» в Брюсселе.
В мае 1890 года художника выписали из клиники. Он поселился в маленькой гостинице в Овер-сюр-Уаз в пригороде Парижа под присмотром врача Поля Гаше. В это время Ван Гог живет практически по принципу «один день — одна картина». Но 27 июля произошла трагедия. В этот день он как обычно ушел из дома, чтобы рисовать.
Вернувшись, признался хозяевам гостиницы, что стрелял в себя из пистолета. Спасти художника не удалось. Он скончался ночью 29 июля в возрасте 37 лет. Существует альтернативная версия, согласно которой, Ван Гог не стрелял в себя, а стал случайной жертвой двух нетрезвых молодых людей. Похоронили живописца на кладбище Овера.
К середине ХХ века Ван Гог был признан одним из величайших и самых узнаваемых художников в истории. Наряду с работами Пикассо полотна Ван Гога занимают лидирующие позиции в списках самых дорогих картин.
В число проданных за более чем 100 млн долларов (в эквиваленте 2011 года) входят: «Портрет доктора Гаше», «Портрет почтальона Жозефа Рулена» и «Ирисы». Картина «Пшеничное поле с кипарисами» продали в 1993 году за 57 млн долларов. А знаменитый «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой» в конце 1990-х годов ушел за 80 — 90 млн долларов.
В последнем письме к брату Ван Гог писал, что рассматривает свои картины как потомство, поскольку детей у него нет. Исследователи отмечали, что кроме этого «потомства» Ван Гог оставил и много наследников. Многие художники адаптировали элементы стиля Ван Гога. Среди них Виллем де Кунинг, Говард Ходжкин и Джексон Поллок, фовисты, немецкие экспрессионисты из группы «Die Brücke» и другие ранние модернисты. Также творчеством Ван Гога частично вдохновлен абстрактный экспрессионизм 1940-х и 1950-х годов.
Шедевры Ван Гога и сегодня вдохновляют, восхищают и тревожат людей. Ничем иным не объяснить бесчисленные репродукции «Звездной ночи», «Вазы с 15 подсолнухами» или «Автопортрета без бороды» просто невозможно.