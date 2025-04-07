Пять признаков, что у малыша проблемы со слухом

На что обращать внимание в возрасте, когда дети сами не могут рассказать о проблеме.

Снижение слуха (оно же — когнитивная тугоухость) может развиваться у младенца из-за различных причин. Ее могут спровоцировать инфекционные заболевания, патологии тканей барабанной перепонки, возникновение новообразований или наростов в среднем отделе уха, воспаление или закупорка евстахиевой трубы, серная пробка, отит или попадание инородных тел в наружный слуховой проход. Тугоухость может быть вызвана инфекционными заболеваниями перенесенными после рождения или во внутриутробном периоде.

Чем раньше удастся выявить эту проблему, тем больше шансов, что ее удастся устранить и слух у малыша восстановится полностью.

Но младенец, по понятным причинам, не может сам пожаловаться на снижение слуха. Как определить тугоухость у малыша? По каким особенностям поведения ребенка можно определить нарушения слуха (тугоухость) у новорожденного, чтобы вовремя принять меры?

Научный подход

В роддоме на второй или третий день жизни младенца проводится проверка слуха ребенка методом регистрации вызванной отоакустической эмиссии. Для этого специальным прибором проводится аудиологический скрининг, абсолютно безопасный и безболезненный.

Если по какой-либо причине проверка слуха ребенка в роддоме не проводилась или родители сомневаются в ее авторитетности, можно настоять на расширенной диагностике. Особенно если ребенок родился недоношенным или переношенным, получил внутричерепную родовую травму, мама во время беременности использовала ототоксические препараты или есть подозрение на наследственную предрасположенность. Главное не паниковать и понаблюдать за поведением новорожденного.

Ты меня слышишь?

Уже через несколько дней после рождения, можно определить несомненные признаки нарушений слуха.

Только что родившийся человечек может не реагировать на звуки, но к 28 дням своей жизни, уже поворачивает головку на голос, просыпается от громкого звука, стука дверью или падения какого-либо предмета на пол. В конце концов хлопните в ладоши и посмотрите, вздрагивает ли ребенок в ответ на громкий звук.

Я узнаю тебя по голосу

Ребенок в свои два-три месяца уже должен узнавать голоса родителей и реагировать на них. Интерес у него вызывают различные звуки. Потрясите погремушкой и проверьте, как он реагирует на ваши действия. Тянет ли ручки, поворачивает головку, прислушивается ли?

Даже если какие-то звуки ему не нравятся, бурная или сдержанная реакция на них подтверждает отсутствие тугоухости.

Детский лепет

К трем-четырем месяцам начинают издавать звуки, чем-то напоминающие попытки заговорить. Эта речевая функция называется гуление. Если младенец на гулит, это может косвенно свидетельствовать о нарушении слуха.

Первые слова

Не важно какое слово ребенок скажет первым — «папа», «мама», «баба» или «деда», это, как правило, происходит к началу второго года его жизни.

Если младенец на звуки не реагирует, не лепечет и не гулит, это может говорить об индивидуальных свойствах его формирующегося характера, но скорее всего о нарушениях слуха, психоэмоционального и речевого развития и необходимости обратиться к специалисту для прохождения расширенного исследования.

Первым делом стоит посетить врача-педиатра, способного оценить общее состояние ребенка и диагностировать первые признаки слуховых нарушений. При необходимости он направит вас к узкому специалисту — ЛОР-врачу или к сурдологу.

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