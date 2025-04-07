Постные посиделки: три блюда для встречи гостей в Великий пост и бонус

Пост длится долго, но дни рождения и дружеские посиделки никто не отменял. Соблюдать или не соблюдать пост — личное дело каждого. Но как быть если вы ждете в гости людей, придерживающихся традиций?

С одной стороны — это собственный выбор и все сами способны решить, что им можно есть, а что нет. С другой — совершенно несложно приготовить полностью постный праздничный стол, и никого не подвергать соблазнам. Держите рецепты.

Бархатная свекольная икра

Ингредиенты:

Свекла — 1 кг

Картошка — 0,2 кг

Грецкие орехи — 1 стакан

Чеснок — 5 зубков

Оливковое масло, соль, лимон, черный перец — по вкусу.

Отвариваем «в мундирах» свеклу и картошку. Картошки берем примерно1/5 часть от объема свеклы.

Орехи мельчим ножом. Чеснок мелко крошим или пробиваем через чеснокодавку.

Остывшие овощи очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, а потом (уже натертые) пробиваем погружным блендером до однородности.

В принципе, если у вас блендер мощный, можно и не натирать, а порезать корнеплоды на несколько частей, а потом перебить блендером.

В чем фокус? Благодаря добавлению картошки, обычная свекольная икра обретет бархатистую крахмалистую текстуру. Гости будут удивлены и внешним видом да и вкус не подведет.

Далее в перебитые до гомогенности свеклу и картошку добавляем орехи, чеснок, оливковое масло, черный перец. Выправляем по соли и выдавливаем лимон (если любим покислее!). Если не любим — лимон не обязателен. Просто пробуйте и решайте, как вам больше нравится.

Хацилим

Ингредиенты

Баклажаны — 3 штуки

Кунжут — полстакана

Кинза — пучок

Зеленые маслины — пригоршня

Оливковое масло, соль — по вкусу

Кто бывал в Израиле, тот знает что «хацилим» — это просто баклажаны. Синенькие. Вот и приготовим их по ближневосточному.

Синенькие запекаем в духовке при 250 градусах минут 20. Извлекаем, даем остыть, снимаем обгоревшую кожицу.

Если не боимся изжоги — небольшой кусочек горелой кожицы (буквально с пятак размером) не выбрасываем, а растираем в сажу и отправляем к запеченным синеньким. Он придаст нашему блюду запах дыма. Впрочем, если вы опасаетесь канцерогенов и всего горелого — это можно опустить.

Запеченные очищеные синенькие перебиваем блендером в кашицу.

Также в кашицу переколачиваем маслины (без косточек) и стебельки кинзы (листочки не трогаем, отправьте их в какое-нибудь другое блюдо).

В кофемолке в пасту перемолачиваем кунжут. Кстати, если рядом с вами есть турецкий магазин, в котором продается тахинная (кунжутная) паста, можете просто взять ее и добавить в синенькие две-три столовые ложки. Если же тахинной пасты под рукой не оказалось, то сделайте ее сами, перемолотив кунжут.

Далее остается только все соединить и вымешать: кашицу из синеньких, кашицу из маслин и стеблей кинзы и пасту из молотого кунжута, которая все это загустит.

Размешиваем до равномерности (вилкой или блендером), пробуем и добавляем по вкусу соли и оливкового масла. Соли может и не потребоваться. Масло, наверняка, не повредит.

Когда вкус полученного вас устроит по соли и плавности (за счет масла и кунжутной пасты) — хацилим готов. Уберите в холодильник, пусть успокоится, но в принципе теплым его тоже вполне можно есть.

Кстати, в традиционный хацилим обычно добавляют чеснок. Можете это сделать и вы. Но можно и не делать — у вас на столе и так есть чеснок в свекле. Пусть синенькие будут с собственной интонацией.

Простейший хумус

Ингредиенты:

Нут — стакан

Соленые огурцы — 2 шт

Зира — столовая ложка

Оливковое масло, рассол, винный уксус или лимон — по вкусу.

Нут на ночь замочить, потом отварить до мягкости, слить воду и превратить в пюре. Толкушкой, блендером – чем вам удобно, тем и пользуемся.

Зиру измельчаем в кофемолке или в ступе и добавляем к промятому нуту. Зира вам не только даст специфичный «восточный» аромат, но еще и снизит риск известных последствий, характерных для употребления любых блюд из бобовых.

Пару соленых огурцов (именно соленых, не маринованных) режем мелким кубиком и тоже добавляем в хумус. Кстати, вместо них можно использовать каперсы. Это будет манерно, но значительно дороже. А вот на вкус повлияет не так сильно.

Нут, зиру и огурцы смешали? Начинаем добиваться желанной именно для вас консистенции. Доливаем понемногу рассол (вместо соли) и оливковое масло, размешиваем и пробуем — достаточно, или нужно еще?

Пропорций не называю — у каждого она будет своя. Когда же вы наконец подумаете: «Вот он — идеальный вкус!», добавьте в хумус ложку винного уксуса или лимонного сока. Увидите, что вкус станет только богаче.

И обещанный бонус

По сути у вас получились три «намазки», которые просто просят подать к ним ломтики подсушенного хлеба (брускетты) или квадратики армянского лаваша, подсушенного на сковороде до состояния чипсов.

Если же вы или ваши гости не только постятся, но еще и следят за фигурой, то хлеб или лаваш легко заменить листьями салата.

На них можно намазать любую икру или пасту, привернуть в рулет и есть в свое удовольствие.

Если же предложенный стол кажется вам скудноватым, то вот еще пара простых рецептов.

Кабачковая икра с искрой

Купите кабачковую икру.

Подсушите на сковородке пару ложек тыквенных семечек.

Смешайте и ощутите изменения во вкусе.

Постный салат с маринованными опятами

Потребуется отварная картошка (к свекле все равно отваривать будете — сварите побольше), соленые огурцы (для хумуса покупали — так что они у вас есть), маринованные опята (только именно опята — иначе вкус будет не тот), любая милая вам зелень и «вонькое» нерафинированное подсолнечное масло.

Как готовить этот салат мы уже писали ранее здесь.

Готовьте, и теперь уже точно никто от вас голодным не уйдет.

А запивайте чаем по-турецки.

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