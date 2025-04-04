Брюнетки: что цвет волос может рассказать о человеке?

Роковые красавицы, умницы, целеустремленные и волевые — именно такими принято считать обладательниц темных волос. Разбираемся, как дела обстоят на самом деле.

Как известно, цвет волос зависит от содержания меланина в организме. Чем его больше, тем волосы темнее. У брюнетов меланина много, и это их большое счастье — они имеют лучшую защиту от солнца, нежели блондины и тем более рыжие. А если есть природная броня от ультрафиолета, значит, риск нажить меланому гораздо ниже. Порадуемся за темноволосых!

Согласно статистике, большинство людей на планете от природы имеют темные волосы. Естественно, при такой «плотности населения» одинаковыми по характеру все брюнеты и брюнетки быть не могут. Однако кое-какие общие черты хорошо заметны.

Воля и разум

Принято считать, что, в отличие от легкомысленных блондинок и взрывных рыжих, брюнетки — эталоны рассудка и воли. Всегда знают, чего хотят и как это получить, добиваются своих целей спокойно и планомерно, перед трудностями не пасуют и, при необходимости, дают жесткий отпор обидчикам. Они умны и не стесняются это демонстрировать. Именно поэтому брюнеток многие опасаются, потому что чувствуют, что не выдержат конкуренции. Хотя, как правило, брюнетки и не пытаются с кем-то конкурировать — они не тратят время на то, чтобы доказать свою значимость. И так все очевидно, зачем напрягаться? Почему же брюнетки такие крутые? У многих из них просто чуть выше уровень «мужского» гормона тестостерона.

Любят блондинок, а женятся на брюнетках

Многочисленные исследования подтверждают, что в спутницы жизни мужчины чаще выбирают темноволосых женщин, даже если всю жизнь любили исключительно блондинок. Почему? Брюнетки производят впечатление более надежных, серьезных и верных. Ну, тут скажем спасибо стереотипам о блондинках и рыжих. Уж не умные ли брюнетки их сочинили, чтобы расчистить себе дорогу?

Как я сказала, так и будет

Считается, что брюнетки склонны доминировать и стремятся руководить, вот просто жить спокойно не могут, пока не займут кресло начальника и не загонят мужа под каблук. Насколько это справедливо?

Ровно настолько же, насколько и для женщин с любым другим цветом волос. Кому-то хочется командовать, а кому-то и в роли милой домашней кошечки, «счастливой жены самого лучшего мужа и мамы трех ангелочков» прекрасно живется. Одним словом, не судите по масти, может, конкретно ваша знакомая брюнетка — самое кроткое существо на Земле.

Роковые красавицы

Брюнеток принято считать очень страстными и темпераментными натурами. А еще — весьма коварными. Даже в кино нередко можно увидеть, как роковая брюнетка легко уводит у нежной блондиночки ее благоверного. Что можем сказать на это? Все то же — не все брюнетки одинаковы.

Быстро стареют

Невероятно, но факт — существует мнение, что брюнетки стареют быстрее блондинок. А вот расскажите это азиаткам, которые и в 50 лет могут выглядеть максимум на 30! Да, быстрое старение темноволосых — это миф, однако, кое-какие основания у него есть. Например, на темных волосах лучше видно седину. Пара седых волосков легко «потеряются» в блондинистой шевелюре, а вот на черном фоне будут заметны даже из космоса. Что же до утверждения, что с темным цветом волос женщина всегда выглядит старше, то и это не аксиома — правильно подобранный оттенок еще никому лишних лет не добавил.

Изображения сгенерированы с помощью нейросети leonardo.ai

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