Беспилотную опасность в Краснодарском крае отменили спустя полчаса

Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в среду в 10:03.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в регионе с 9:33 26 ноября.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в оповещении МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 25 ноября в Краснодарском крае. В Новороссийске ночью системы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Об отмене беспилотной опасности стало известно в 6:37. Над Черным морем ночью 26 ноября уничтожили пять беспилотников.

Читайте также: очевидцы рассказали подробности атаки беспилотников на Новороссийск. Краснодарский край ночью 25 ноября подвергся самой массированной и продолжительной атаке украинскими БПЛА.

