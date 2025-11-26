Над Черным морем ночью 26 ноября уничтожили пять беспилотников

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России.

Над акваторией Черного моря были сбиты пять беспилотников. Над территорией Белгородской области перехватили 13 дронов, в Воронежской области — 10.

Над территорией Липецкой области сбили 4 беспилотных летательных аппарата, в Брянской области — один, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 25 ноября в Краснодарском крае. В Новороссийске ночью системы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Об отмене беспилотной опасности на территории города-героя стало известно в 6:37.

