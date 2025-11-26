Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Над Черным морем ночью 26 ноября уничтожили пять беспилотников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nad-chernym-morem-nochyu-26-noyabrya-unichtozhili-pyat-bespilotnikov
Над Черным морем ночью 26 ноября уничтожили пять беспилотников
Фото Игоря Хошобина, «Кубань 24»

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России.

Над акваторией Черного моря были сбиты пять беспилотников. Над территорией Белгородской области перехватили 13 дронов, в Воронежской области — 10.

Над территорией Липецкой области сбили 4 беспилотных летательных аппарата, в Брянской области — один, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 25 ноября в Краснодарском крае. В Новороссийске ночью системы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Об отмене беспилотной опасности на территории города-героя стало известно в 6:37.

Читайте также: очевидцы рассказали подробности атаки беспилотников ночью 25 ноября на Новороссийск.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях